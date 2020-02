Samsung Galaxy Z Flip è uno smartphone rivoluzionario sotto diversi aspetti. Non tanto per il suo form factor, in quanto il design a conchiglia è stato (ri)proposto per la prima volta da Motorola con il suo Razr, quanto per la modalità di fruizione e di utilizzo che questa particolare tipologia di smartphone pieghevole porta con sé.

Mi spiego meglio. Samsung Galaxy Z Flip supporta una nuova modalità, definita Flex. Questa modalità viene automaticamente attivata quando lo smartphone è aperto ad angolo retto: il display dello Z Flip viene diviso in due schermi, ciascuno da 4 pollici, inaugurando una nuova esperienza multi-tasking. Nella parte superiore del display, per esempio, vengono visualizzati contenuti multimediali come immagini e video, che possono essere controllate nella parte inferiore dello schermo mediante gli appositi pulsanti.

Samsung Galaxy Z Flip, la modalità Flex anche sui prossimi smartphone pieghevoli

Ovviamente, questa modalità non si applica esclusivamente ad immagini e video, ma anche ad alcune app. Anzi, Samsung ha collaborato con Google per progettare una One UI ottimizzata a tal fine. Un esempio? Se si avvia l’app di YouTube, quando il Galaxy Z Flip è in modalità Flex, la parte superiore del display mostra i contenuti in streaming, mentre l’altra metà può essere utilizzata per cercare altri video, leggere le descrizioni o scrivere commenti. Un altro esempio può essere fatto con Duo, l’app di video-chiamate di casa Google. Anche in questo caso, quando si avvia l’app mentre lo smartphone è in modalità Flex (aperto a 90 gradi), lo schermo superiore mostra le immagini di chiamata, mentre quello inferiore i diversi pulsanti di controllo.

Ebbene, pare che la modalità Flex sia destinata a diventare uno dei prossimi trend degli smartphone pieghevoli. A crederci è soprattutto Google, che ha riferito che questa modalità sarà presto disponibile anche per altri produttori di smartphone. Il colosso di Mountain View non ha comunicato nomi, ma ci aspettiamo di vedere la modalità Flex sui prossimi smartphone pieghevoli che saranno caratterizzati da un form factor a conchiglia, per il quale questa particolare modalità di fruizione ed utilizzo ha più senso che per altri.