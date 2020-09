La piattaforma di e-commerce Amazon ha recentemente rilasciato delle offerte che ci hanno ricordato subito il tanto amato Black Friday, il giorno più atteso durante tutto l’anno in tutto il mondo.

Vi ricordo che durante il mese di luglio 2020, il colosso di Seattle non ha lanciato il proprio Prime Day, ovvero il giorno che è possibile trovare delle offerte incredibili sulla piattaforma, per problemi di consegna durante questo periodo di pandemia. Scopriamo ora alcune offerte recentemente proposte.

Amazon: le offerte di settembre 2020 sono incredibili

Le offerte rilasciate dalla piattaforma sono dedicate al periodo Back To School e, per la precisione, gli sconti saranno disponibili dal 31 agosto al 7 settembre 2020, ma ci saranno anche tante offerte lampo valide solo per poche ore. Il catalogo è davvero immenso, con prodotti per tutti i gusti e le tasche. Si va dagli smartphone Xioami, Redmi, Samsung, LG e Honor fino agli smart TV delle migliori marche, passando per i notebook Huawei e HP, per gli speaker Bluetooth e naturalmente anche tanta domotica.

Per accedere alla pagina della promozione basta cliccare sul pulsante in basso. Nel corso della giornata e dei prossimi giorni pubblicheremo molti articoli con tutti i prodotti più interessanti in sconto, divisi per marca o per categoria di prodotto. Intanto, vogliamo darvi una piccola anteprima di quello che potrete trovare andando a dare un’occhiata alla pagina dedicata.

Il primo dispositivo che ci è saltato all’occhio è un Honor 9X Pro con 6 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna, proposto a soli 259.00 euro, fino al prossimo 7 settembre 2020. Oggi è l’ultimo giorno che potete invece accaparrarvi un Samsung Galaxy M31 nero al prezzo di 259.90 euro invece che 279.90 euro.