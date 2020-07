L’Amazon Prime Day, è una giornata che, ogni anno, regala ai clienti Amazon, moltissime offerte. Si tratta di un evento che avviene in molti paesi del mondo, che si alternano, uno dopo l’altro. Lo scorso anno, questo evento si è tenuto il 16 e il 17 luglio, mentre quest’anno la data italiana non è stata ancora annunciata. Quello che però finalmente è ufficiale, è che dal 6 al 7 Agosto, il giro di Amazon Prime Day, comincerà a partire dall’India.

Amazon Prime Day, ecco cosa sappiamo su questo evento rinviato

La decisione di spostare il Prime Day ad Agosto, e dipesa dall’intento di proteggere il personale e attenersi al meglio alle norme di sicurezza relative a questo periodo. Le offerte, sono esclusive per i clienti iscritti ad Amazon Prime, che annualmente ha il costo di 36 € e mensilmente quello di 3,99 €.

“Negli ultimi cinque anni, Prime Day è diventato una ricorrenza speciale e il periodo migliore per i clienti Prime per acquistare offerte incredibili sia per loro stessi, sia per gli amici sia per la famiglia – e ogni anno non vediamo l’ora che arrivi questo momento. Quest’anno organizzeremo il Prime Day più tardi del solito, garantendo la sicurezza dei nostri dipendenti e supportando i nostri clienti e i nostri partner commerciali. Siamo entusiasti del fatto che i clienti Prime in India potranno vedere le opportunità di risparmio nelle date 6-7 agosto e che i clienti di tutto il mondo potranno godersi il Prime Day entro la fine dell’anno. Non vediamo l’ora di condividere presto maggiori dettagli.”

Questo è ciò che l’azienda ha dichiarato in relazione alle scelte di questo ultimo periodo. Prossimamente, nuove informazioni.