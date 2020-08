Euronics lancia una campagna promozionale con la quale cerca di offrire agli utenti la possibilità di accedere a tantissimi prezzi bassi e fortissimi sconti, richiedendo in parte solamente l’accesso fisico ad i vari punti vendita in Italia.

Il volantino descritto direttamente nel nostro articolo, infatti, risulta essere accessibile in esclusiva nei negozi di proprietà del socio Euronics Nova, per questo motivo gli utenti dovranno recarsi personalmente, data l’impossibilità di godere degli stessi identici prezzi anche altrove in Italia o sul sito ufficiale. Il Tasso Zero ormai onnipresente presso i rivenditori di elettronica, con spesa superiore ai 299 euro.

I codici sconto Amazon e tutte le offerte speciali sono sul nostro canale Telegram, basta collegarvi qui per scoprirli.

Euronics: i prezzi sono speciali con lo Svuota Negozio

Tantissimi prezzi speciali attendono gli utenti che vogliono acquistare un nuovo smartphone, in particolare sottolineiamo prima di tutto la presenza di un ottimo Samsung Galaxy S20 in promozione alla modica cifra di 699 euro (la versione è la completamente sbrandizzata).

In parallelo non possono mancare, un gradino sotto in termini di qualità generale, i vari Oppo Find X2 Neo e Find X2 Lite, due modelli qualitativamente incredibili e molto interessanti, acquistabili con un esborso finale di 699 e 449 euro (decisamente accattivanti da un punto di vista estetico).

Il volantino Euronics racchiude anche altre offerte e promozioni appositamente pensate per invogliare i consumatori all’acquisto, se incuriositi da quanto raccontato nell’articolo, e ricordando le varie limitazioni in merito alle disponibilità nei punti vendita, potete sfogliare tutti i prezzi più interessanti direttamente qui sotto.