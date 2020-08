Si chiama Samsung Wireless Charger Pad Trio e dovrebbe essere un nuovo caricabatterie che il colosso sud coreano si sta preparando a lanciare sul mercato.

L’accessorio è reso molto interessante dalla possibilità di ricaricare tre dispositivi contemporaneamente, più precisamente un Samsung Galaxy Note 20, un Samsung Galaxy Watch 3 e anche le cuffie Samsung Galaxy Buds Live. Scopriamo i dettagli.

Samsung sta per lanciare il Wireless Charger Pad Trio

Al momento di questo dispositivo abbiamo soltanto un’immagine, condivisa da Evan Blass, che ci mostra un pad di ricarica allungato con molto spazio per tre diversi device. Inoltre guardando da vicino è possibile vedere i simboli di uno smartphone, di uno smartwatch e degli auricolari. Sempre stando all’immagine, il nuovo caricabatterie 3 in 1 di Samsung si alimenterà attraverso un connettore USB Type-C.

Allo stato attuale non vi sono nemmeno informazioni relative alla possibile data di lancio sul mercato o al suo prezzo ma martedì prossimo potremmo saperne di più: ricordiamo, infatti, che per quel giorno il colosso coreano ha organizzato un evento Unpacked. Come anticipato che negli scorsi giorni, il 1° settembre 2020, data dell’evento, il colosso sud coreano dovrebbe anche presentare l’attesissimo Galaxy Z Fold 2.

Purtroppo al momento non abbiamo altri dettagli su tale device, come per esempio quale versione della tecnologia di ricarica wireless Qi supporterà. A questo punto non ci resta che attendere poco più di un giorno per ottenere delle certezze che non riguardano solamente il nuovo caricabatterie, bensì anche un nuovo smartphone di ultima generazione anche se, costerà davvero tantissimo secondo le ultime indiscrezioni!.