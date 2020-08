La comunicazione mobile continua a svilupparsi giorno dopo giorno soprattutto grazie al forte utilizzo delle varie piattaforme di messaggistica istantanea negli ultimi anni. Sui propri dispositivi sono disponibili applicazioni gratuite e non da poter scaricare così da iniziare una comunicazione attraverso messaggi, chiamate, videochiamate, audio con altre persone. Gran parte dei consumatori, però, preferisce utilizzare gli SMS piuttosto che le varie piattaforme come Whatsapp, Telegram e altri perché destinatario e mittente non devono possedere obbligatoriamente una connessione internet per comunicare, differentemente dalle varie app.

A tal proposito, il colosso di Mountain View ha deciso di aggiornare gli SMS facendoli diventare più innovativi e al passo con i tempi definendoli 2.0. Eccovi svelati maggiori dettagli qui di seguito.

SMS 2.0 rinnovati da Google: ecco quali sono le novità introdotte

Google ha deciso di dare un tocco innovativo ai vecchi e classici SMS rendendoli all’avanguardia. Difatti, i consumatori possono sbizzarrirsi e sfruttare ogni funzione di questa applicazione che tutti gli smartphone hanno pre-installata nel loro sistema, dunque, non è necessario scaricarla dal proprio Play Store o App Store come succede con Whatsapp, Telegram e via dicendo.

Il colosso di Mountain View introducendo questo nuovo aggiornamento permette agli utenti di inviare messaggi di testo senza limiti di caratteri, note audio, documenti in pdf, contenuti multimediali e divertenti GIF. Le nuove potenzialità sono disponibili grazie al protocollo che il colosso di Mountain View ha scelto,RCS, Rich Communication Services.

Per attivarli è necessario aprire l’applicazione e indirizzarsi sulle impostazioni. Una volta aperte è necessario selezionare la voce Funzionalità di Chat e successivamente attivarle.