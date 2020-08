Singapore è di sicuro una delle avanguardie della tecnologia mondiale, dimostrazione ne è l’ultimo negozio Apple costruito in quella che di fatto è una città-stato. Il nuovo Apple Store di Singapore sarà qualcosa di mai visto in precedenza; più elaborato e avanguardista di altri store della mela come quello di Milano o quello di New York.

Oltre che al negozio infatti la struttura comprenderà anche alcuni hub dove poter assistere ad eventi e seguire corsi. Ma la vera grande attrazione del nuovo negozio Apple sarà la sua posizione. Il negozio infatti, dalla forma di una grande cupola su cui appare ben in evidenza il simbolo della mela, sorgerà completamente sull’acqua.

Apple: il negozio sull’acqua di Singapore

Il negozio sorgerà dalle ceneri di un ex nightclub al Marina Bay Sands resort. Non è ancora stata resa pubblica la data di inaugurazione dello store ma un portavoce della compagnia assicura che ormai non dovrebbe mancare molto, e chi sa che non potremo vederlo aperto già per il lancio del nuovo iPhone. Durante la ristrutturazione del locale la compagnia della mela ha dovuto totalmente ricostruire la struttura fatta di pannelli di verto che durante il giorno rifletteranno lo skyline della metropoli mentre la notte, grazie al piazzamento delle luci, dovrebbe ricordare le lanterne tipiche delle feste di metà autunno.

L’edificio potrebbe presentare anche una finestra a cupola sulla sommità che permetterebbe l’ingresso della luce. L’Apple Dome, nome con cui si è ribattezzata la struttura, dovrebbe essere il 512esimo negozio ufficiale della casa di Cupertino in giro per il mondo, il terzo a Singapore. L’ennesimo gioiello di design per una compagnia che ha sempre fatto dell’estetica il proprio marchio di fabbrica.