Negli ultimi giorni si è parlato molto della possibilità che Apple decidesse di ridurre i prezzi finali dei suoi prossimi iPhone 12. Alcune indiscrezioni più recenti permettono di avere un quadro generale di quella che potrebbe essere la decisione del colosso di Cupertino che, in realtà, sembra parecchio lontano dall’intenzione di modificare il costo dei suoi dispositivi.

iPhone 12: alcune indiscrezioni svelano i possibili prezzi!

Da quanto emerso il colosso di Cupertino non sembra avere intenzione di calare i prezzi dei suoi prossimi iPhone 12. Negli ultimi giorni varie notizie hanno dato modo di supporre che la scelta del colosso di adottare batterie più economiche e di eliminare dalla confezione accessori come il caricabatteria e gli EarPods avrebbe avuto come conseguenza un ribasso del costo finale dei dispositivi. In realtà, in base alle informazioni da poco trapelate è possibile notare che i costi di lancio potrebbero non essere poi così differenti rispetto a quelli della precedente generazione di iPhone. A tal proposito, in effetti, si era già espresso l’analista Jeff Pu, ritenendo che la decisione del colosso di optare per schermi OLED non avrebbe favorito la riduzione del prezzo finale ma avrebbe addirittura comportato un aumento di ben 50 dollari.

Molto probabilmente dunque la versione base di iPhone 12 da 128 GB sarà lanciata al costo di 699 dollari. La versione più costosa, invece, cioè iPhone 12 Pro Max dovrebbe essere presentato alla modica cifra di 1339 dollari. Anche in questo caso la differenza rispetto al precedente iPhone 11 Pro Max è decisamente minima: quest’ultimo richiede una spesa di ben 1449 dollari!

In sostanza, è bene non aspettarsi sconti particolarmente evidenti. Apple procederà con il lancio dei suoi nuovi iPhone il prossimo mese, anche se non è ancora nota la data ufficiale di presentazione. Non appena sarà possibile conoscere i dispositivi avremo modo di ottenere conferme circa quelli che saranno i prezzi reali dei vari modelli di iPhone 12.