In Italia inizia a prendere piede il DVB T2, acronimo di uso comune che identificala versione 2.0 del Digitale Terrestre. Per tanti italiani non potrebbe cambiare molto essendo entrati in possesso di Smart TV. Per molti altri, invece, si configura un cambiamento importante che giunge grazie ad un aggiornamento a tutto tondo che concede nuovi canali e nuovi strumenti.

Nello specifico si andranno ad abbandonare tutti i canali RAI e Mediaset che attualmente trasmettono in definizione standard sulle famose frequenze a 700 Mhz. A partire da Giugno 2020 queste emittenti vengono cedute agli operatori di rete 5G a garanzia di un network sempre più veloce.

Per il Digitale Terrestre 2.0 si cambiano direttive con l’uso dei canali HD cui si potrà accedere soltanto predisponendo l’uso di appositi televisori e decoder di ultima generazione. Senza spulciare le schede tecniche o richiedere l’intervento di una specialista scopriamo come fare per scoprire se sia o meno necessario cambiare decoder e TV.

Ecco la prova che serve per verificare la compatibilità del DVB T2

Accedendo alla nostra lista canali LCN e consultando i riferimenti ai numeri 100 e 200 possiamo ottenere il test gratuito per la compatibilità ai canali in alta definizione. SI può ottenere un riscontro immediato che ha esito positivo o negativo a seconda dei casi. Vecchi televisori già muniti di precedente decoder sono chiaramente fuori contesto. Negli altri casi è possibile scoprire se serve o meno un nuovo apparecchio che rende la TV compatibile con il segnale in ingresso.

Si può scegliere di cambiare TV avendo la certezza di un sistema pienamente compatibile a partire dal 1 Gennaio 2017. In alternativa un semplice decoder esterno può bastare. Scelta da preferire eventualmente all’acquisto di un costoso televisore. Il Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, ha sbloccato i voucher per l’acquisto del decoder gratuito che si ottiene presentando autocertificazione ISEE al commerciante.