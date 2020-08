Una delle passa a WindTre più interessanti e richieste da tutta la community italiana è sicuramente la Go 50 Fire+, una promozione tramite la quale il consumatore si ritrova a poter accedere a 50 giga di traffico, spendendo nel contempo sempre e soltanto 6,99 euro al mese a tempo indeterminato.

L’accesso alla suddetta, come accade anche da Vodafone, risulta essere limitato esclusivamente agli utenti che sono in possesso di un determinato numero di telefono di un MVNO (definito Mobile Virtual Network Operator), con pronta la richiesta di portabilità del numero originario. Il costo iniziale da versare per la sua attivazione corrisponde per l’esattezza a 10 euro, necessari per acquistare la nuova SIM ricaricabile, su cui poi portare il numero di telefono.

Passa a WindTre: cosa contiene l’offerta

La passa a WindTre è veramente speciale per vari motivi, in primis il prezzo di vendita mensile, corrispondente per l’esattezza a soli 6,99 euro, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. E’ importante ricordare, inoltre, la totale assenza di vincoli contrattuali di durata, in questo modo il cliente potrà decidere quando vorrà di abbandonare WindTre, senza incorrere nel pagamento di penali.

In parallelo a tutto questo, la promozione di WindTre è resa ancora più speciale dai contenuti inseriti al suo interno, a conti fatti gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, accompagnati da 200 SMS da poter inviare a chiunque desiderano, con l’aggiunta infine di illimitati minuti per telefonare ad ogni numero.

L’attivazione è possibile sia online che in tutti i punti vendita.