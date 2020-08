A partire da ieri 21 agosto 2020 Vodafone ha aggiunto nel proprio listino di smartphone in vendita in TNP i Samsung Galaxy Note 20 5G e Ultra 5G. Quest’ultimi saranno acquistabili a rate o in unica soluzione dai nuovi e già clienti.

Prima di parlarvi di prezzi, vogliamo sottolineare che non garantiamo la disponibilità presso i rivenditori, che potrebbe essere limitata all’esaurimento delle scorte presenti in store. Scopriamo ora i dettagli.

Vodafone: inseriti i nuovi Samsung Galaxy Note 20 nel listino di smartphone acquistabili a rate

Nello specifico delle condizioni di vendita a rate previste per i nuovi clienti, il Samsung Galaxy Note 20 5G è acquistabile facendo fronte a 30 rate: 21.99 euro al mese in abbinamento alle offerte della gamma Infinito, 23.99 euro al mese con l’offerta Red. E ancora, 27.99 euro al mese con le offerte generazionali e Family+ e 28.99 euro al mese con le altre offerte ricaricabili. Con le offerte della gamma Infinito è incluso anche il servizio Red Care.

L’anticipo ammonta in tutti i casi a 99.99 euro e l’eventuale corrispettivo di recesso anticipato massimo è pari a 300 euro per la gamma Infinito, 250 euro per l’offerta Red e 100 euro per le altre offerte. Il metodo di pagamento previsto è l’addebito su carta di credito. Il nuovo Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G per i nuovi clienti è acquistabile a 30 rate: 29.99 euro al mese in abbinamento alle offerte della gamma Infinito, 31.99 euro al mese con l’offerta Red, 35.99 euro al mese con le offerte generazionali e Family+ e 36.99 euro al mese con le altre offerte ricaricabili.

L’anticipo ammonta in tutti i casi a 99.99 euro e l’eventuale corrispettivo di recesso anticipato massimo è pari a 300 euro per la gamma Infinito, 250 euro per l’offerta Red, 150 euro per le offerte generazionali e Family+ e 100 euro per le altre offerte. Il metodo di pagamento previsto è l’addebito su carta di credito. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.