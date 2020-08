Unieuro spaventa MediaWorld e Trony con un volantino decisamente sorprendente, una campagna promozionale che riesce a scontare un elevato numero di prodotti a prezzi fortemente ribassati rispetto al listino originario, senza portare rinunce alla qualità generale.

Il Fuoritutto visto nelle scorse settimane continua anche in questo periodo, tutti gli acquisti risultano essere effettuabili anche online sul sito ufficiale, con spedizione completamente gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro. Gli utenti possono risparmiare acquistando dal divano di casa propria, senza limitazioni o differenze sostanziali.

Volantino Unieuro: nuove offerte per soddisfare gli utenti

La via più breve per soddisfare gli utenti consiste proprio nel lanciare offerte differenti ed in grado di differenziarsi dalla moltitudine. Ecco quindi che anche da Unieuro possiamo trovare prodotti praticamente mai visti prima, come Motorola Edge in vendita a soli 599 euro, uno degli smartphone più richiesti del momento ed in grado di stuzzicare l’interesse dei consumatori con tante prestazioni di alto livello al giusto prezzo.

Oppure è possibile puntare su un più economico Xiaomi Mi Note 10 Lite, un modello di qualità inferiore, caratterizzato nel contempo dalla connettività 5G e da un comparto fotografico di tutto rispetto, se considerate che al giorno d’oggi viene venduto addirittura a meno di 400 euro.

Le nuove offerte del volantino Unieuro vi aspettano comunque direttamente nelle pagine che potete trovare elencate qui sotto nel dettaglio, apritele per tutte le informazioni del caso e per scoprire i singoli prezzi.