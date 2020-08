Una volta che Google avrà rilasciato l’aggiornamento per Android 11, l’elenco dei telefoni che potranno utilizzare Android Auto wireless aumenterà notevolmente. Google ha aggiornato la pagina delle domande frequenti (FAQ) di Android Auto con diverse novità. La società afferma che quasi tutti i dispositivi che otterranno il nuovo sistema operativo avranno la capacità di connettersi con i sistemi infotainment delle auto senza cavi.

La pagina aggiornata rileva inoltre che lo smartphone dovrà supportare il WiFi a 5 GHz affinché la connessione wireless funzioni. La maggior parte degli smartphone moderni può già farlo, quindi non avrai problemi a meno che tu non abbia un dispositivo datato o di fascia medio-bassa, alcuni dei quali possono connettersi solo al WiFi a 2,4 GHz. Tieni presente, tuttavia, che l’UE ha requisiti normativi aggiuntivi quando si tratta di utilizzare il WiFi a 5 GHz nelle auto.

Android 11 includerà nuove funzioni Android Auto

Il gigante della tecnologia ha lanciato la modalità wireless per Android Auto nel 2018, ma il supporto per la funzione è stato piuttosto limitato. Le case automobilistiche devono aver già installato l’impianto per la compatibilità wireless e non tutti i dispositivi sono compatibili. Al lancio, solo i possessori di Pixel e Nexus potevano utilizzare la funzione.

Samsung ha rilasciato un aggiornamento l’anno scorso che ha dato ai suoi dispositivi di punta la capacità di farlo. Inoltre, solo pochi veicoli al momento offrono il supporto wireless Android Auto, con Ford e BMW che hanno annunciato la funzione per i modelli attuali e futuri lo scorso anno. Non vediamo l’ora di saperne di più sul prossimo sistema operativo di Google.