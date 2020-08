Molti servizi di Google sembrano essere down e non funzionare correttamente. Le segnalazioni interessano, in modo particolare, Gmail, Google Drive e persino il motore di ricerca, colpito da un drastico rallentamento. Il disservizio sembra andare oltre i confini dell’Italia, tant’è vero che si parla di un down globale.

Del resto, consultando le mappe fornite da Down Detector, il Meteorologo del mondo digitale, un prezioso strumento online che mostra in tempo reale cosa sta accadendo nel mondo dei servizi, offrendo informazioni di stato legati alle compagnie telefoniche, ai provider di Internet ed ai servizi, comprendiamo che anche gli utenti francesi, inglesi, tedeschi, spagnoli, polacchi e norvegesi stanno riscontrando una serie di problematiche con i servizi di Google.

Gmail down in tutto il mondo, problemi anche con Drive e motore di ricerca

Il servizio più colpito è Gmail. In particolare, per molti utenti è stato impossibile inviare e-mail con allegati (foto e documenti), ed hanno visualizzato il seguente messaggio di errore: “Impossibile inviare il messaggio. Controlla la rete e riprova“. Altri utenti, invece, hanno avuto difficoltà nell’accedere al servizio di posta elettronica di Google ed a ricevere e-mail.

Al momento, il team di Google sta cercando di capire le cause del problema e di risolvere il tutto nel minor tempo possibile, così che gli utenti possano tornare ad utilizzare i suoi servizi efficacemente. Tra i servizi segnalati che al momento starebbero riscontrando problematiche di diverso tipo rientrano: Gmail, Drive, Docs, Meet, Groups, Chat, Keep, Voice e YouTube.

Non ci resta che aspettare che Google risolvi il tutto. Intanto, fateci sapere se anche voi state avendo problemi e, nel caso, cosa vi risulta impossibile fare.