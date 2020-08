Nel periodo estivo i tentativi di truffa tramite modalità digitali legate ai nostri smartphone e al web si moltiplicano esponenzialmente. In questo caso è stato notificato il rischio di phishing per quanto riguarda l’istituto di credito Intesa San Paolo, tramite la ricezione di un sms in grado di rubare tutti i dati del proprio conto.

Il falso sms di Intesa San Paolo

Il falso servizio clienti di Intesa San Paolo cerca di truffare gli utenti inviando un messaggio ambigui in cui dichiara la possibile sospensione del conto. Per poterlo riattivare si indica un link, che chiaramente non fa riferimento al link ufficiale del sito della banca in questione.

Ecco l’sms pishing incriminato, che recita: “Gentile Cliente INTESASANPAOLO Stiamo provvedendo a sospendere i servizi sulle sue utenze Conto online per mancato aggiornamento Per evitare Accedi su link…”

Nel momento in cui ricevete degli sms di questo tipo, prestate sempre la massima attenzione alla struttura grammaticale e alla punteggiatura. Come risulta evidente dal messaggio qui proposto mancano i fondamenti della lingua italiana. Ne risulta un sms improvvisato ed evidentemente falso. Molti utenti però, in preda al panico per la notizia della sospensione del proprio conto cascano nel tranello.

Ricordate sempre che nessun istituto di credito o altra organizzazione chiede via sms o via mail i propri dati personali, tanto più se si tratta dei dati della propria carta di credito e il pin di accesso ai servizi. Per essere sicuri al 100% sarebbe opportuno conoscere le modalità di comunicazione della propria banca al momento dell’apertura del conto, per essere consapevoli dei rischi e delle truffe in atto.

La stessa Intesa San Paolo nel proprio sito ha dedicato un’intera sezione all’approfondimento di questo tipo di truffe. Vengono anche evidenziate le modalità di truffa più diffuse per evitare che i propri clienti possano trovarsi in difficoltà.