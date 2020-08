Il volantino Expert intitolato Back To School vuole puntare al ritorno alla normalità, in un momento storico in cui comunque la maggior parte di noi si trova tra l’incudine ed il martello. I prezzi lanciati dall’azienda sono assolutamente invitanti, sopratutto sui prodotti più interessanti e richiesti dagli utenti.

Tutte le offerte raccolte nel nostro articolo sono perfettamente fruibili nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale, i consumatori vi potranno accedere anche direttamente sul sito ufficiale, a patto che siano disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio. Allo stesso modo è da segnalare la presenza del solito Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi direttamente dal conto corrente (solo al superamento di una soglia di spesa).

Le offerte Amazon e tutti i codici sconto vi aspettano in esclusiva sul nostro canale Telegram.

Volantino Expert: quando risparmiare è davvero facile

Risparmiare con il volantino Expert è davvero molto facile, per questo motivo tra le sue pagine si trovano innumerevoli modelli di smartphone a prezzi fortemente ribassati rispetto ai listini originari. I migliori modelli in promozione sono Oppo find X2 Lite a 449 euro, Samsung Galaxy A21s, Huawei P40 Lite, Huawei Y6p, Samsung Galaxy A20s, Huawei P40 Lite E, Oppo A5 2020, Motorola Moto E6, iPhone 7 Plus o Xiaomi Redmi 9A.

I top di gamma rappresentati nel volantino Comet sono Samsung Galaxy S20 e iPhone 11, i prezzi in questo caso restano alti, ma sono sempre inferiori al listino originario, si attestano comunque attorno ai 699 e 749 euro. Il volantino Expert lo potete sfogliare qui sotto.