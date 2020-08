Esselunga sorprende per la semplicissima capacità di ridurre i prezzi di vendita dei prodotti maggiormente richiesti dalla community, siano essi legati al mondo Android o iOS, in questo modo tutti possono risparmiare, ed allo stesso tempo avvantaggiarsi con terminali qualitativamente elevati.

Il volantino che andremo a raccontarvi nell’articolo è attivo fino al 19 agosto in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale; l’utente che vorrà completare gli acquisti, tuttavia, non potrà farlo sul sito ufficiale, poiché al giorno d’oggi risulta essere impossibile accedere alla tecnologia stando comodamente seduti sul divano di casa.

Iscrivetevi al canale Telegram di TecnoAndroid per scoprire le offerte Amazon ed i codici sconto migliori del momento.

Volantino Esselunga: quando il risparmio è il migliore in assoluto

Il volantino Esselunga non si dimentica degli utenti che vogliono accedere ai prodotti Apple, sicuramente i più richiesti in assoluto; non essendo mai integrati in alcuna campagna promozionale, è sotto gli occhi di tutti la decisione dell’azienda di scontare uno degli ultimi modelli, l’iPhone 11 potrà essere acquistato a 799 euro nella versione da 128GB.

Nell’eventualità in cui, invece, foste legati al mondo Android, sappiate che la fascia di prezzo compresa nella campagna promozionale è quella inferiore ai 249 euro. Le soluzioni proposte non sono poi così interessanti, sono tutte legate a Oppo A9 2020, Huawei Y5p o Samsung Galaxy A41.

Il volantino Esselunga non dovrebbe presentare limitazioni particolari nelle scorte effettivamente disponibili in negozio, per questo motivo potete anche scegliere con calma il prodotto da acquistare e poi recarvi in negozio per completare la compravendita.