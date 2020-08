La connessione internet continua ad essere molto importante per gran parte dei consumatori di tutto il mondo, difatti il mondo di Internet e delle aziende telefoniche è continuamente in sviluppo per aggiornarsi e rimanere al passo con i tempi. I gestori telefonici principali Tim, Vodafone e Wind Tre hanno recentemente introdotto la connessione di quinta generazione, ma per quanto riguarda la rete fissa di casa gran parte degli utenti sembra preferire la connessione via satellite. Non tutti, però, conoscono questa valida alternativa.

Connessione internet via satellite: ecco cosa c’è da sapere a riguardo

Si tratta di una semplice connessione internet che anziché funzionare con i classici cavi funziona tramite satellite, un po’ come i vari servizi televisivi (ad esempio quello di Sky). In tantissimi sembrano apprezzare soprattutto perché riesce ad arrivare in quei luoghi dove la connessione di Tim, Vodafone, Wind Tre o altre aziende telefoniche è scarsa o totalmente assente.

Le differenze sostanziali sono terminate perché anche per quanto riguarda i vari costi sono molto simili a quelli che propongono i vari gestori telefonici. Secondo le varie informazioni raccolte in rete, infatti, gli utenti interessati a questo innovativo servizio potrebbero spendere dai 25,00 Euro ai 40,00 Euro al mese secondo l’offerta che più rispecchia le proprie esigenze. Nella maggior parte dei casi sono esclusi i costi iniziali necessari per l’installazione del servizio e i costi dei modem e, eventualmente, altri strumenti necessari.

Si consiglia a tutti coloro che non riescono a trovare una valida soluzione di prendere in considerazione questa via satellite.