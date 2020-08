MediaWorld mischia le carte una volta per tutte con il lancio del volantino che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, parliamo dei Mega Sconti con prezzi fortemente ribassati rispetto al listino originario, e possibilità di accedervi praticamente ovunque sul territorio nazionale.

Il trucco sta proprio qui, nell’offrire all’utente la possibilità di accedere ai prodotti che andremo ad indicarvi, sia nei punti vendita in Italia, che sopratutto sul sito ufficiale del rivenditore stesso. Solamente in questo secondo caso è bene ricordare che le spese di spedizione sono sempre da aggiungere al prezzo mostrato a schermo, indipendentemente dalla categoria della merce o quant’altro.

Volantino MediaWorld: tante sorprese per tutti gli utenti

Le sorprese per gli utenti che vogliono avvicinarsi al volantino MediaWorld sono quasi infinite, infatti è possibile acquistare uno dei migliori smartphone in circolazione, il Samsung Galaxy S20, pagandolo solamente 597,35 euro. Uno dei prezzi più bassi mai visti, almeno nei negozi fisici, per il modello che tutti desiderano da ormai qualche mese.

Il discorso cambia leggermente nel momento in cui iniziamo a parlare dello Xiaomi Mi Note 10, in questo caso la cifra scende naturalmente a soli 279 euro, per il resto parliamo comunque di un terminale di qualità assoluta, la cui forza è rappresentata dai 5 sensori fotografici presenti nella parte posteriore, atti a garantire una resa superiore alle aspettative e alla fascia in cui è stato posizionato.

Il volantino MediaWorld non si ferma ovviamente qui, il nostro consiglio è di aprire subito le pagine che trovate sul sito ufficiale per maggiori informazioni.