Esselunga torna in auge abbandonando per il momento l’offerta tech, oggi legata esclusivamente ad un elettrodomestico, per proporre in cambio un volantino con alle spalle alcune delle più interessanti promozioni del momento.

La soluzione che andremo a raccontarvi, è bene ricordarlo, risulta essere disponibile su tutto il territorio nazionale, senza costi aggiuntivi o altre limitazioni particolari. Le scorte non dovrebbero essere un problema, il consiglio è comunque di decidere il più rapidamente possibile per non restare tagliati definitivamente fuori.

Volantino Esselunga: tanti sconti per tutti gli utenti

Il volantino Esselunga affonda le radici nel mondo Apple proponendo una promozione speciale sull’Apple iPhone 11, il modello più chiacchierato e desiderato del momento, disponibile all’acquisto a 799 euro nella versione completamente sbrandizzata.

Il mondo Android viene invece toccato relativamente di striscio, poiché l’azienda sembra aver deciso di non voler investire pienamente nei top di gamma, scontando a tutti gli effetti modelli in vendita a meno di 249 euro, quali sono Oppo A9 2020, Samsung Galaxy A41 o Huawei Y5p.

Se interessati, invece, al settore smartwatch, da segnalare assolutamente la presenza di Amazfit Bit Lite, un modello raggiungibile a soli 34,93 euro e con alle spalle una qualità decisamente superiore al suo prezzo di vendita.

Per conoscere da vicino la campagna, e sopratutto vedere anche quali sono le offerte da cogliere assolutamente al volo, recandosi sempre e soltanto nel punto vendita più vicino a casa (data l’impossibilità di acquistare dal sito ufficiale), aprite le immagini inserite nell’articolo.