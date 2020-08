Può capitare di avere la necessità di effettuare alcune chiamate nascondendo il proprio numero di telefono, magari per motivi personali, di lavoro o semplicemente per tutelare la propria privacy. Per fare tutto ciò esistono diverse soluzioni e tutte sono ovviamente gratuite.

Chiamate anonime: ecco come fare

Effettuare delle chiamate telefoniche anonime (ovvero nascondendo il proprio numero di telefono a chi riceve la chiamata) è un’operazione piuttosto semplice e, come già detto, del tutto gratuita. Uno dei metodi più rapidi è quello di utilizzare il codice #31#. Nello specifico, sarà necessario scrivere questo codice subito prima del numero telefonico che si ha intenzione di chiamare. In questo modo, chi riceverà la chiamata non vedrà comparire il numero ma visualizzerà Numero privato o sconosciuto.

Questa soluzione è valida sia sui dispositivi con a bordo il sistema operativo Android sia sui dispositivi con a bordo IOS. Tuttavia, questa soluzione è soltanto momentanea. Per nascondere in maniera definitiva il proprio numero di telefono esistono altre due soluzioni. Una consiste nello scaricare e installare applicazioni dedicate, come Anonym Call. Con applicazioni di questo genere, infatti, sarà possibile attivare o disattivare in pochi passi la modalità chiamata anonima.

Se invece non si desidera installare nessuna applicazione di terze parti, è infine possibile nascondere definitivamente il proprio numero direttamente dallo smartphone. In particolare, sui device Android basterà recarsi nel menù del dialer delle chiamate del device. Successivamente, sarà necessario andare nelle sezioni Impostazioni, Altre Impostazioni, ID chiamate e Nascondi numero. Il procedimento è simile sui dispositivi con a bordo IOS. Basterà recarsi nelle sezioni Impostazioni, Telefono, Mostra ID.