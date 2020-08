Sul famosissimo social Facebook ogni giorno vengono pubblicati numerosi post e soprattutto numerosi video interessanti. A molti utenti piacerebbe scaricare questi contenuti multimediali sui propri dispositivi come PC o smartphone Android, ma l’applicazione in sé non lo permette. Facebook, infatti, permette di “salvare” i video che più ci piacciono ma soltanto per poterli rivedere in seguito e non permette di salvare questi ultimi sui propri dispositivi. Allora come è possibile scaricare questi video? Vediamo come.

Ecco i metodi per scaricare i video di Facebook su PC e device Android

Vediamo innanzitutto come è possibile scaricare i video pubblicati sul noto social di Mark Zuckerberg direttamente sul PC. Per scaricare i video senza alcuna applicazione, sarà necessario collegarsi tramite browser al proprio profilo social, cliccare con il tasto destro sul video prescelto e selezionare successivamente la dicitura “Salva come video”. Vi ricordiamo, però, che per poter fare ciò sarà necessario collegarsi alla versione mobile del social (il link dovrebbe essere del tipo https://m.facebook.com…). Se invece utilizzate il browser Chrome, sarà possibile scaricare i video desiderati utilizzando l’estensione Facebook Video Downloader.

Vediamo ora come è possibile scaricare i video di Facebook direttamente sui propri dispositivi Android, sia smartphone che tablet. Anche in questo caso, esistono due metodi. Il primo è molto simile a quello per i PC e consiste infatti nel collegarsi al proprio profilo di Facebook direttamente dal browser del device Android e non direttamente dall’app. Dopo aver fatto ciò, sarà necessario tenere premuto sul video da scaricare e comparirà la dicitura Scarica Video. In alternativa, esiste anche una applicazione dedicata sul PlayStore, ovvero My Video Downloader per Facebook.