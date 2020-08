Carrefour fa sognare gli utenti con il lancio di un volantino davvero unico nel suo genere, una campagna promozionale tramite la quale cercare di invogliare il consumatore all’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia.

La campagna promozionale risulta essere attiva su tutto il territorio nazionale, indistintamente dalla regione di appartenenza o quant’altro, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. Ricordiamo infatti che l’accesso ai prezzi indicati non è possibile online, o altrove in Italia.

Volantino Carrefour: con questi prezzi il risparmio è assicurato

Il volantino Carrefour riparte da alcuni smartphone di fascia media, uno dei migliori in assoluto è sicuramente lo Xiaomi Mi 10 Lite, il best buy del 2020, proprio per la sua capacità di convincere i consumatori con prestazioni al top, tra cui processore Qualcomm Snapdragon e 5G, ad un prezzo che non supera i 399 euro.

In alternativa troviamo soluzioni ancora più economiche, del calibro di Huawei P Smart 2019, o addirittura Samsung Galaxy A20e, il cui prezzo finale non supera i 150 euro. Una proposta intermedia tra quelle indicate è rappresentata infine dal Samsung Galaxy A51, lo smartphone sotto i 300 euro che promette prestazioni di qualità ad un prezzo più che accessibile.

Il volantino Carrefour è davvero stupefacente, il nostro consiglio è di aprire le pagine che trovate elencate nell’articolo, in questo modo potrete comprendere appieno le potenzialità della campagna e conoscere da vicino anche tutti i relativi prezzi di vendita.