Qualcuno di voi sicuramente si ricorderà la serie Mi Mix del colosso cinese Xiaomi, impossibile dimenticarsene, soprattutto il primo modello, che sdoganò definitivamente l’idea di design borderless, ormai irrinunciabile su qualsiasi fascia di prezzo. Da qualche tempo però, qualcosa sembra essersi rotto.

In un mercato caratterizzato da sempre meno colpi di genio, in favore di un’omologazione complessiva che non fa di certo piacere ai grandi appassionati. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Mi Mix: un nuovo modello sembrerebbe molto lontano

Ormai un anno fa Xiaomi aveva mostrato un prototipo funzionante di uno smartphone davvero fuori dall’ordinario. Il suo nome era Mi MIX Alpha e la sua caratteristica peculiare consisteva in un display che ricopriva quasi totalmente l’intera superficie disponibile, girando attorno alla scocca. Una soluzione a dir poco temeraria, ma che Xiaomi era convinta di poter lanciare davvero sul mercato, per dimenticare definitivamente il mezzo flop di Mi MIX 3 e Mi MIX 3 5G.

E invece, a distanza di un anno, Lei Jun, CEO di Xiaomi, ha annunciato ufficialmente che Mi MIX Alpha non vedrà mai la luce, ma rimarrà nel cassetto di Xiaomi come un bel prototipo che sarebbe potuto essere, ma che non sarà mai. E come se non bastasse, quest’anno non ci sarà sicuramente nessun altro smartphone della serie Mi MIX in uscita.

Lei Jun ha accennato ad un progetto ambizioso, su cui Xiaomi sarebbe al lavoro e che richiederà ancora del tempo per essere portato a compimento, ma le premesse non sono di certo le migliori. Speriamo dunque che nel 2021 il produttore possa riportare in auge una serie che è rimasta nel cuore degli appassionati.