WindTre è il nuovo brand unificato reduce dalla nascita del suo operatore virtuale Very Mobile, le cui tariffe hanno fato strabuzzare gli occhi a milioni di italiani desiderosi di risparmiare ottenendo una rete veloce ed always-on. Il brand principale cambia filosofia adeguandosi ad una nuova politica di trasparenza che vale offerte assurde in cui i contatori per il traffico dati diventano superflui.

Le nuove opzioni Operator Attack puntano ad aggredire i competitor diretti verso cui si propongono le proposte GO.50 Top+ LE, GO.70 Fire+ LE e GO.100 Fire+ Easy Pay LE disponibili ora a livello locale presso alcuni rivenditori. Scopriamole.

WindTre Go: fino a 100 Giga di dati a prezzo SHOCK

Le offerte valgono dal 7 al 31 Agosto 2020 in province come Alessandria, Bari, Latina, Pistoia, Padova, Prato, Trapani, Venezia e Trieste. Non si esclude una partecipazione più ampia entro i termini temporali definiti, salvo eventuali altre proroghe. Presso alcuni rivenditori locali si offre la SIM GRATIS mentre si scoprono le caratteristiche distintive delle nuove promozioni.

WindTre Go Top 50+ (nazionale)

minuti illimitati

200 SMS

50 Giga di traffico

Destinata a: Fastweb, PosteMobile ed MVNO (esclusi Very Mobile, Kena Mobile, Lycamobile e ho. Mobile)

Attivazione: Gratuita

Gratuita Costo mensile: 5,99 euro

Go Top 50+ LE (locale)

minuti illimitati

200 SMS

50 Giga di traffico

Destinata a ricaricabili: Iliad, Fastweb, PosteMobile ed MVNO (esclusi Very Mobile, Kena Mobile, Lycamobile e ho. Mobile)

Attivazione: Gratuita

Gratuita Costo mensile: 5,99 euro

WindTre Go 100 Top+ Easy Pay (nazionale)

minuti illimitati

200 SMS

100 Giga di traffico

Destinata a ricaricabili con conto corrente o carta di credito: Fastweb, PosteMobile ed MVNO (esclusi Very Mobile, Kena Mobile, Lycamobile e ho. Mobile)

Attivazione: Gratuita anziché 49.99 euro (rateizzati a 2,10 Euro al mese per inosservanza del vincolo contrattuale)

Gratuita anziché 49.99 euro (rateizzati a 2,10 Euro al mese per inosservanza del vincolo contrattuale) Costo mensile: 5,99 euro

5,99 euro Vincolo: 24 mesi

GO.70 Fire+ LE (locale)

minuti illimitati

200 SMS

70 Giga di traffico

Attivazione: Gratuita

Gratuita Costo mensile: 6,99 euro

GO.100 Fire+ Easy Pay LE (locale)

minuti illimitati

200 SMS

100 Giga di traffico

Attivazione: Gratuita

Gratuita Costo mensile: 6,99 euro (con conto corrente o carta di credito)

6,99 euro (con conto corrente o carta di credito) Vincolo contrattuale: assente

GO.70 Fire+ LE e GO.100 Fire+ Easy Pay LE sono disponibili solo per nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero dagli operatori Iliad, Fastweb, PosteMobile e alcuni Operatori Virtuali, esclusi Kena Mobile, Lycamobile, Very Mobile e ho. Mobile.