Oltre all’arrivo ufficiale sul mercato del nuovo Xiaomi Mi 10 Ultra, il noto produttore cinese sta preparando il debutto di un altro smartphone ma questa volta a marchio Redmi. Nello specifico, stiamo parlando del prossimo Redmi K30 Ultra, un dispositivo che ha già fatto parlare di sé in queste ultime settimane.

Redmi K30 Ultra: ecco gli ultimi dettagli emersi

Come già accennato, il prossimo terminale a marchio Redmi è già stato il protagonista di diversi rumors e indiscrezioni e, in particolare, qualche giorno fa è stato avvistato sul noto portale cinese TENAA. Ora, però, sono arrivati ulteriori dettagli tecnici, soprattutto per quanto riguarda il display.

Il precedente modello, ovvero il Redmi K30 Pro, dispone di un display full view AMOLED ma con un refresh rate pari a soli 60 Hz. Con il suo nuovo smartphone di punta, però, sembra che l’azienda abbia deciso di fare un salto di qualità. Stando a quanto emerso in rete in queste ultime ore, infatti, il nuovo Redmi K30 Ultra si spingerà oltre e potrà contare su un elevato refresh rate pari a 120 Hz. Questa caratteristica permetterà a Xiaomi di allinearsi al resto della concorrenza, come Samsung con i suoi ultimi top di gamma.

Vi ricordiamo che, oltre a questa feature del display, ci sarà un’altra grossa novità per l’azienda. Come processore, infatti, sembra che Xiaomi abbia deciso di puntare sul nuovo processore di casa MediaTek, cioè il SoC MediaTek Dimensity 1000+, ovvero un SoC octa core con processo produttivo a 7 nm in grado di supportare la connettività 5G. Staremo a vedere come saranno le performance di questo processore rispetto alla controparte di casa Qualcomm.