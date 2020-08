Bennet si mette in mostra agli occhi degli utenti sparsi per il territorio nazionale con una campagna che promette fortissimi sconti su ogni acquisto effettuato, in questo modo è possibile accedere ad ottimi prodotti, spendendo come al solito il minimo indispensabile.

Il volantino che andremo a descrivervi è da considerarsi valido solamente nei punti vendita, ciò sta a significare che per accedere ai prezzi preferiti non potrete affidarvi al sito ufficiale dell’azienda (lo stesso accade anche da Carrefour o Esselunga). E’ presente, se interessati, anche il Tasso Zero con pagamento rateizzato tramite conto corrente.

Incredibili codici sconto Amazon e spettacolari offerte vi attendono sul nostro canale Telegram, iscrivetevi subito a questo link.

Bennet: ecco il volantino da cogliere al volo

Lo smartphone di cui vi possiamo sicuramente consigliare l’acquisto è l’Apple iPhone Xr, un modello decisamente di alta qualità, anche se non più recentissimo, in vendita nel periodo corrente alla modica cifra di 549 euro, naturalmente in versione completamente sbrandizzata.

Gli utenti interessati ai prodotti con sistema operativo Android, invece, potranno fare affidamento su due modelli estremamente economici, quali sono Galaxy A51 e Galaxy A20e, entrambi in vendita ad un prezzo inferiore ai 300 euro, in particolar modo il secondo è acquistabile a soli 139 euro.

Il volantino Bennet è attivo in ogni punto vendita in Italia, senza limitazioni particolari o vincoli anche sulle scorte effettivamente disponibili dalla clientela. Per maggiori informazioni, l’unica pagina dedicata alla tecnologia è stata inserita nel dettaglio qui sotto, apritela per visualizzarla in alta definizione e recatevi poi in negozio per l’acquisto.