Da questo lunedì iniziano ufficialmente le fasi conclusive (le rispettive Final Eight) di Champions League ed Europa League. Tutte le partite saranno visibili attraverso i canali di Sky insieme ad altri eventi da non perdere sempre ad Agosto. Oltre alle coppe europee, infatti la pay tv garantisce copertura anche per Formula 1, motomondiale ed NBA.

Sky, l’offerta con i costi più bassi di sempre per tutti i clienti

Da alcuni mesi a questa parte Sky non è attiva soltanto sulla piattaforma satellitare, ma anche attraverso i canali del digitale terrestre. Proprio con il digitale terrestre è possibile accedere ad una promozione molto conveniente della pay tv con contenuti garantiti e costi da ribasso.

Tutte le esclusive di Sky saranno disponibili nel nuovo pacchetto Sport e Calcio su digitale terrestre. Gli eventi prima citati saranno disponibili alla visione di tutti gli utenti, senza parabola e senza decoder, al semplice prezzo di 34,90 euro ogni mese. L’iniziativa può essere attivata in maniera indistinta sia dai nuovi abbonati di Sky sia da tutti i clienti, anche se questi hanno già attivo un piano satellitare.

A completare la promozione digitale terrestre vi è inoltre un altro vantaggio da non sottovalutare. Gli abbonati infatti avranno pieno accesso al servizio Sky Go. Utilizzando l’app ufficiale – disponibile ora sia su smartphone e tablet sia su dispositivi fissi Mac e Windows – i clienti Sky potranno accedere alle principali esclusive anche fuori casa. Questo extra è particolarmente vantaggioso in un periodo di vacanze, con tanti italiani che ora soggiornano in mare o in montagna.