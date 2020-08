Il volantino Svuotatutto lanciato da Trony appare essere quasi perfetto, proprio per la capacità di scontare la maggior parte dei prodotti attualmente disponibili in catalogo, portandoli a prezzi fortemente ribassati.

Quando parliamo delle campagne promozionali di Euronics o Trony, è bene ricordare la limitazione sul suolo italiano, in particolar modo lo Svuotatutto corrente risulta essere accessibile solo per i clienti che potranno recarsi personalmente in uno dei punti vendita fisici della regione Campania, gli acquisti non potranno essere completati online o altrove.

Per approfittare di incredibili codici sconto e di tutte le migliori offerte Amazon, iscrivetevi subito al nostro canale Telegram.

Volantino Trony: tantissime offerte con prezzi bassissimi

L’attenzione del volantino Trony è rivolta a tutte le categorie merceologiche, e sopratutto ad ogni singola fascia di prezzo. L’occhio dell’utente cade prima di tutto sui terminali più costosi, come ad esempio l’incredibile Samsung Galaxy S20, oggi in vendita a soli 699 euro, o volendo osare di più sul Samsung Galaxy S20+ da 799 euro.

Chiaramente, se interessati ad altri brand, non mancano altrettanti promozioni, Huawei P40 può essere acquistato a 699 euro, oppure in alternativa è sempre possibile virare sulla soluzione ancora più costosa, lo Huawei P40 Pro a 949 euro.

Non mancano anche prodotti leggermente più economici, tra i migliori annoveriamo Oppo Find X2 Lite, Oppo A91, Huawei Y6 2019, LG K51s, Apple iPhone 7 Plus, LG K41s, Oppo A5 2020 o Oppo A52. Il volantino Trony non si ferma qui, non potendovelo riassumere in un unico articolo, l’intenzione è di consigliare l’apertura delle pagine che potete trovare elencate qui sotto.