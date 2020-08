Il volantino Bennet proposto in questi giorni in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale riesce a sorprendere per la sua capacità di innovare e di scontare alcuni dei prodotti più interessanti, come smartphone di ultima generazione.

La campagna promozionale, come da prassi parlando dell’azienda in oggetto, è attiva solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non risulta in nessun modo essere accessibile direttamente sul sito ufficiale o altrove in Italia. Gli acquisti prevedono prodotti con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed assolutamente in versione sbrandizzata.

Volantino Bennet: risparmiare è più facile del previsto

Risparmiare con il volantino Bennet è più facile del previsto, il top di gamma incluso nella campagna promozionale è l’Apple iPhone Xr, uno smartphone di grandissima qualità, anche se leggermente vecchiotto, acquistabile con un esborso finale di soli 549 euro.

I device con sistema operativo Android da non lasciarsi sfuggire sono invece Samsung Galaxy A51 o Samsung Galaxy A20e, due dispositivi di buonissima qualità, ma comunque mirati verso una fascia medio-bassa del mercato, i prezzi finali sono pari a 299 e 139 euro.

Questi sono solamente alcuni esempi dell’ottima qualità di un volantino Bennet che volge la propria attenzione anche verso le Apple Airpods, con un prezzo finale di 139 euro, uno smartwatch davvero economico, il cui acquisto richiede un esborso di 29,90 euro.

Tutti i dettagli in merito al volantino Bennet discusso nel nostro articolo li potete trovare qui sotto.