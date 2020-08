Bennet è letteralmente impazzita, oggi ha rinnovato la propria campagna promozionale, rilanciandola fino al 19 agosto, e riuscendo ad integrare un elevato quantitativo di prodotti dai prezzi estremamente interessanti.

Il volantino descritto nell’articolo, esattamente come al solito, risulta essere fruibile solamente nei punti vendita di proprietà di Bennet, non sul sito ufficiale (la tecnologia non può essere acquistata da casa). Gli smartphone elencati, inoltre, sono disponibili in versione sbrandizzata con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Volantino Bennet: ecco tutti i prezzi migliori

I brand maggiormente richiesti dagli utenti, al netto di Huawei, caduta in termini di disponibilità delle applicazioni di Google, sono sicuramente Samsung e Apple. Proprio per questo motivo oggi ci ritroviamo a poter acquistare quasi esclusivamente smartphone dei suddetti brand, i migliori sono iPhone Xr in vendita a 549 euro, nonché i più economici Samsung Galaxy A51 a 299 euro o Galaxy A20e al prezzo di 139 euro.

In alternativa l’occhio cade sicuramente su uno smartwatch decisamente economico, anche se sconosciuto in termini di brand, quale è il Kingwear KW37H, in vendita a 29,90 euro e dotato di display touchscreen da 1.3 pollici con tutte le funzionalità di base. Per finire con le Apple Airpods, gli accessori più richiesti in assoluto, in vendita a 139 euro.

Il volantino Bennet lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto, ricordatevi che potrete anche approfittare del Tasso Zero, con pagamento rateizzato a partire dalla mensilità di Ottobre 2020. Gli acquisti invece sono effettuabili fino al 19 agosto.