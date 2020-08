Avere diverse applicazioni sul proprio smartphone è comune: grazie allo Store messo a disposizione da Google, oggi scaricarne una equivale semplicemente ad un tap sul display. Giochi, bellezza, rompicapo, intrattenimento, sport e altre mille categorie: sono queste le voci più adorate dagli utenti che si suddividono, a loro volta, tra app a pagamento e app gratuite.

La presenza sul Google Play Store, in ogni caso, non è per forza sinonimo di sicurezza ed è per tale motivo che prima di scaricare qualunque software, leggere un po’ di reviews risulta essere sempre la scelta migliore.

Applicazioni: possono portare pericolo ai vostri Smartphone, attenzione

Prima di poter essere resa disponibile al pubblico sul Google Play Store, ogni applicazione deve subire dei controlli di idoneità. Proprio per tale motivo è solito pensare che ogni prodotto presente sul Play Store sia sicuro e non possa recare alcun danno agli utenti.

Purtroppo gli ultimi anni hanno svelato tutto il contrario visto che più volte gli utenti sono stati richiamati ad eliminare dei prodotti non conformi e potenzialmente dannosi.

Attualmente, ad esempio, le applicazioni da eliminare rientrano in una lista più o meno articolata, la quale comprende:

Yoroko Camera;

Mood Photo Editor & Selife Beauty Camera;

Rose Photo Editor & Selfie Beauty Camera;

Solu Camera;

Lite Beauty Camera;

Beauty Collage Lite;

Beauty & Filters Camera;

Photo Collage & Beauty Camera;

Beauty Camera Selfie Filter;

Gaty Beauty Camera;

Pand Selife Beauty Camera;

Catoon Photo Editor & Selfie Beauty Camera;

Benbu Selife Beauty Camera;

Pinut Selife Beauty Camera & Photo Editor;

Beauty Camera & Photo Editor;

First Selife Beauty Camera;

First Selife Beauty Camera & Photo Editor;

Vanu Selife Beauty Camera;

Selfie Beauty Camera & Funny Filters;

Selfie Beauty Camera Pro;

Sun Pro Beauty Camera;

Funny Sweet Beauty Camera;

Little Bee Beauty Camera;

Beauty Camera & Photo Editor Pro;

Grass Beauty Camera.

Se possedete uno di questi servizi, dunque, il nostro consiglio è uno: provvedete alla cancellazione immediata.