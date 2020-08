Expert mette nelle mani degli utenti italiani un’occasione davvero imperdibile, una campagna promozionale con prezzi fortemente scontati rispetto al listino originario, e sopratutto con disponibilità su tutto il territorio nazionale.

Avete capito bene, a differenza delle solite soluzioni localizzate in determinate regioni lanciate da Euronics e Trony, in questo caso gli acquisti sono effettuabili ovunque, anche addirittura sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica. E’ presente, se interessati a spese particolarmente elevate, la possibilità di optare per il Tasso Zero, quindi finanziamento senza interessi con pagamento a rate tramite conto corrente bancario, nonché spedizione non gratuita per ogni ordine effettuato online.

Volantino Expert: le offerte sono il pane quotidiano per risparmiare

Il volantino Expert asseconda pienamente gli utenti che vogliono accedere ai top di gamma, cercando allo stesso tempo di spendere il meno possibile. Al giorno d’oggi è possibile infatti dover pagare soli 649 euro per l’acquisto di un Samsung Galaxy S20, indiscutibilmente uno dei migliori terminali attualmente in circolazione, e tra i più richiesti dal pubblico nostrano.

Discorso simile per quanto riguarda l’Apple iPhone 11, altro top di gamma del 2020, acquistabile a circa 100 euro in più rispetto al precedente, ci fermiamo infatti a 749 euro, per la versione completamente sbrandizzata.

Le offerte del volantino Expert arrivano anche verso fasce più tranquille ed economiche, restando entro i 300 euro si potranno trovare ottime occasioni tra cui possibile scegliere. Maggiori dettagli sono elencati direttamente qui sotto.