Trony anticipa il Black Friday all’estate con un volantino appositamente dedicato, al suo interno si trovano tantissimi sconti, prezzi bassi ed offerte speciali applicate direttamente sui migliori smartphone in circolazione.

La limitazione più grande, riguardante almeno il volantino corrente, risulta essere la disponibilità sul territorio nazionale. E’ importante ricordare, infatti, che l’accesso alla suddetta promozione sarà possibile solo ed esclusivamente per gli utenti che potranno recarsi personalmente in un punto vendita dislocato in Veneto, Molise, Marche o Abruzzo (è attiva anche presso la Repubblica di San Marino).

E’ presente, per i diretti interessati a prodotti particolarmente dispendiosi e costosi, anche un finanziamento a Tasso Zero, da richiedere per pagare direttamente tramite conto corrente bancario.

Volantino Trony: tante offerte attendono gli utenti

Il volantino Trony si riserva per una determinata porzione di utenti interessati ai terminali di fascia particolarmente elevata, uno dei più richiesti è di sicuro il Samsung Galaxy S20, attualmente in vendita a 699 euro.

Volgendo lo sguardo, invece, verso il mondo Apple, ecco spuntare l’iPhone Xr, la versione più economica di XS e XS Max (disponibile sul mercato da un paio d’anni ormai), in vendita a soli 599 euro.

Il volantino Trony ovviamente non si ferma qui, sfogliando le pagine si potranno scoprire tantissime altre occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire per cercare di risparmiare il più possibile su ogni acquisto. Aprite la galleria fotografica sottostante per maggiori informazioni.