WindTre ha già presentato una vasta serie di offerte commerciale nel campo della telefonia mobile in questa prima parte dell’estate. Il provider d’altronde gioca su un doppio campo. Gli obiettivi principali sono quindi due: offrire ai nuovi clienti soluzioni che coniugano costi bassi e consumi vantaggiosi; garantire importanti vantaggi anche a tutti gli utenti che hanno già attivato una scheda SIM.

WindTre, la promozione GIGAnte che mette a disposizione ben 150 Giga

In linea con il recente passato ed anche con le strategie commerciali dei principali rivali, WindTre vuole premiare tutti gli utenti fedeli con un vantaggioso bonus per la connessione internet. In queste settimane, gli abbonati possono attivare una promozione il cui nome è già sinonimo di convenienza: GIGAnte.

Con la promozione GIGAnte, gli abbonati di WindTre avranno a loro disposizione 150 Giga da utilizzare per navigare in internet ad un prezzo fisso, da pagare una volta sola, di 12,99 euro. I 150 Giga saranno disponibili per novanta giorni dal momento dell’attivazione e si aggiungono alla quota già presente con la propria ricaricabile. La soglia potrà essere utilizzata per le connessioni 4G ed anche 4,5G. In più gli utenti potranno utilizzare liberamente anche lo strumento hotspot personale.

Vi sono però delle condizioni per l’attivazione dell’offerta GIGAnte. WindTre infatti garantisce questa iniziativa solo ad una selezione di utenti che sarà raggiunta da qui ai prossimi giorni con un SMS informativo. Dopo aver ricevuto il messaggio, per attivare i 150 Giga si dovrà rispondere semplicemente in maniera affermativa allo stesso. Al termine dei tre mesi, l’offerta sarà disattivata in automatico.