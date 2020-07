I rumors sul lancio delle linee 5G in casa WindTre si fanno sempre più insistenti. Non è un mistero che il nuovo gestore, che ha unito le forze di Wind e 3 Italia, ha messo in cima alla lista delle sue priorità la disponibilità delle reti internet di nuova generazione per il pubblico.

WindTre, tra fine ed inizio del prossimo è previsto il lancio del 5G

Sono sempre di più i clienti che anche attraverso i social network si informano sui tempi di rilascio per il 5G. Le novità più rilevanti sotto questo punto di vista sono state annunciate nei giorni scorsi direttamente da Jeffrey Hedberg. Il CEO del provider ci ha tenuto a specificare che la prima fase di roll out per il 5G avverrà a breve, già entro la fine del 2020.

In base a queste dichiarazioni è quindi possibile affermare che una prima fetta di abbonati WindTre potrà utilizzare le linee internet ad altissima velocità già entro il mese di Dicembre. Ovviamente seguendo lo schema di altri gestori, WindTre porterà inizialmente il 5G nelle città capoluogo con maggior densità di popolazione.

Per il 5G di WindTre, oltre alla seconda fase dell’anno, il 2021 sarà decisivo. Durante il prossimo anno, infatti, sarà assicurata la copertura del 5G in ben 70 città d’Italia. I lavori dell’operatore sotto questo punto di vista sono importanti: WindTre sta infatti per la resa operativa di oltre 20mila siti di trasmissione in tutta la nazione. In termini economici, lo sforzo per il lancio del 5G comporterà un investimento di oltre 6 miliardi di euro.