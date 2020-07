La strategia commerciale di TIM nel corso di queste prime settimane estive è stata molto chiara. Il provider, per sfidare i principali rivali, ha deciso di puntare forte sulle ricaricabili propedeutiche alla portabilità del numero da altro operatore. I clienti che desiderano attivare un piano di abbonamento con TIM hanno quindi due offerte molto vantaggiose a loro disposizione.

TIM, le migliori iniziative con chiamate e 50 Giga per navigare in rete

Tra le principali proposte di TIM, la migliore può essere definita la Supreme New. Con questa particolare ricaricabile gli utenti avranno un pacchetto che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con la presenza di 50 Giga per la navigazione internet. Il prezzo di rinnovo dell’offerta è di 5,99 euro al mese con soli 12 euro da aggiungere una tantum per le spese di attivazione. La proposta è valida ad oggi per i clienti di Iliad o anche per ex clienti di TIM con linea ora attiva di altri gestori virtuali.

Se la Supreme New prevede queste restrizioni, campo più libero vi è invece per l’altra offerta di TIM: la Steel Pro. Il pacchetto di questa ricaricabile prevede chiamate senza limiti più 50 Giga internet al prezzo di 7,99 euro ogni mese. Sempre presenta la spesa di attivazione una tantum per 12 euro.

Gli utenti che possono sottoscrivere la Steel Pro sono in numero maggiore rispetto alla Supreme New. Avranno accesso a questa ricaricabile infatti tutti gli attuali abbonati con SIM attiva con Vodafone e WindTre. La portabilità del proprio numero resta operazione propedeutica per l’attivazione dell’iniziativa.