Esselunga riguadagna la scena del mercato della rivendita di elettronica con il lancio di un volantino davvero molto speciale, gli utenti potranno acquistare un singolo prodotto, ma allo stesso tempo riusciranno a risparmiare moltissimo sul prezzo finale di vendita.

La soluzione attiva fino al 5 agosto 2020 prende il nome, come al solito, di offerta tech, ovvero di un singolo sconto applicato su un modello in particolare di prodotto tecnologico. In passato è toccato a top di gamma assoluti, come Apple iPhone 11, Huawei P40 e similari, tuttavia, consapevole del fatto che non tutti gli utenti sono sempre pronti a spendere cifre folli per l’acquisto di uno smartphone, Esselunga ha deciso di volgere la propria attenzione verso la fascia basa del suddetto mercato.

L’acquisto sarà possibile, salvo esaurimento anticipato delle scorte, entro e non oltre il 5 agosto 2020, solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale (non sul sito ufficiale del rivenditore stesso). Lo smartphone viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed in versione completamente sbrandizzata, gli aggiornamenti verranno quindi rilasciati direttamente da Huawei.

Volantino Esselunga: risparmio incredibile con questa offerta

Il dispositivo incluso nella campagna è lo Huawei Y6p, uno smartphone di fascia bassa che fa della velocità (grazie al processore octa-core), della batteria (componente da oltre 5’000mAh) e dell’ampio display a disposizione (IPS LCD da 6.3 pollici) i suoi punti di forza.

Il prezzo è davvero bassissimo, se considerate sono necessari solamente 119 euro per l’acquisto, ma dovrete rinunciare ai servizi Google, sfortunatamente non presenti nel modello in oggetto.