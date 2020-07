Unieuro non vuole fermarsi più, con l’attuale volantino SottoCosto l’azienda cerca in tutti i modi di attirare l’interesse dei consumatori, sia verso gli smartphone, che proprio verso le categorie merceologiche maggiormente trascurate in passato.

La campagna promozionale risulta essere attiva fino ai primi giorni di agosto in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma anche direttamente sul sito ufficiale. In quest’ultimo caso è importante ricordare che è prevista la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, a patto comunque che si effettui un ordine di almeno 49 euro (senza limitazioni sulle marche o sulle categorie merceologiche). Essendo di natura un SottoCosto, non bisogna inoltre dimenticare che le scorte saranno estremamente limitate.

Volantino Unieuro: prezzi bassi garantiti con la nuova campagna

Uno dei prezzi più interessanti dell’interno volantino Unieuro è sicuramente quello applicato al Samsung Galaxy S20, uno smartphone di tutto rispetto, appartenente comunque alla fascia alta del mercato, attualmente raggiungibile con un esborso di circa 639 euro, ovviamente per la versione completamente sbrandizzata.

In alternativa sono disponibili altri smartphone a prezzi più o meno invitanti, non dimentichiamoci infatti della presenza di Galaxy S10 Lite, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Huawei P30 Lite, Huawei P40 Lite 5G o xiaomi Redmi Note 8T, tutti disponibili con un esborso complessivamente inferiore ai 400 euro.

Per maggiori informazioni in merito ad un volantino Unieuro sicuramente di spessore e dalla qualità elevata, raccomandiamo caldamente la visione delle pagine che potete trovare qui sotto.