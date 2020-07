Anche ad agosto tanti giochi in saldo sul PS Store, alcuni dei quali addirittura a meno di 10 euro. Alcuni dei titoli in saldo sono dei veri e propri Must Have per tutti gli amanti dei videogame, giochi che hanno segnato l’evoluzione del medium come i due successi di casa Naughty Dog The Last Of Us Remastered e Uncharted 4: Fine di un Ladro.

Il quarto capitolo della serie su Natan Drake è in saldo a 8,99 euro invece che 19,99; la prima parte del capolavoro di Neil Druckmann invece viene venduto a 9,99 euro, un titolo questo, come del resto il sequel, che ha dettato un nuovo standard di qualità per i giochi a venire.

Ps Store: gli sconti di agosto 2020

Altro titolo di tutto rispetto in forte sconto è l’ultimo capitolo della Saga di Hideo Kojima; parliamo ovviamente di Metal Gear Solid V: The phantom Pain, acquistabile al prezzo di 4,99 euro. Un altro titolo molto interessante è l’action ambientato nel mondo della Terra di Mezzo del maestro J.R.R. Tolkien l‘Ombra di Mordor, prezzato per l’occasione 9,99 euro.

Da non farsi scappare anche il remake di una delle sage videoludiche più amate dagli appassionati, Yakuza Kiwami ripropone le avvanture del primo capitolo della saga al prezzo speciale di 6,99 euro. Anche il primo capitolo del reboot della saga di Doom è soggetto ad un forte sconto, disponibile a soli 5,99 euro. Ricordiamo comunque che PlayStation sta festeggiando il decimo anniversario dalla nascita del servizio PlayStation Plus; per le celebrazioni messi in palio tanti premi tra cui abbonamenti annuali al servizio Premium.