PS Plus compie gli anni e per festeggiare mamma Sony regala 1 anno di abbonamento gratuito. Sono passati 10 anni da quando il servizio premium per giocare online su Playstation ha visto la luce; per festeggiare l’evento la compagnia ha deciso di creare un concorso a premi per tutti gli utenti della console. Lo storico marchio giapponese che per primo ha dominato il mercato videoludico è stato il primo a scommettere su un abbonamento premium mensile.

L’annuncio del progetto aveva causato le ire di molti appassionati; l’idea di pagare un servizio che fino a quel momento, benché molto limato dalle connessioni non ancora performanti, era sempre stato gratuito non aveva entusiasmato il pubblico. Tuttavia, combinando alla funzione multipleyer online dei titoli che mensilmente vengono regalati a gli abbonati, il servizio è diventato una delle principali fonte di guadagni della compagnia.

PS Plus: come ottenere un anno di abbonamento

Per partecipare al concorso che permette di vincere un intero anno di PS Plus gratuito basterà accedere al sito Playstation Plus Anniversary; una volta effettuato l’accesso al sito, creato appositamente per l’occasione, ci si troverà di fronte alla scritta ” Gioca ora“. Cliccando sul pulsante di avviamento del gioco verra richiesto di inserire il proprio indirizzo email e la data di nascita; completato questo passaggio inizierà il vero e proprio gioco.

La sfida consiste nel cercare di spegnere dieci candeline, che rappresentano gli anni di vita del PS Plus, fermando al momento opportuno la freccia che vi si muoverà sopra. In caso di vittoria otterrete il vostro premio. Tuttavia anche gli sconfitti potranno continuare a sperare, infatti al termine dell’evento saranno estratti altri 10 fortunati che si aggiudicheranno l’abbonamento annuale.