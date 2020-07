CoopVoce propone due super offerte ChiamaTutti a partire da 5 euro

La scelta di CoopVoce per provare a tenere il passo delle aziende rivali e soprattutto per rilanciare il suo brand è stata quella di cambiare strategia. Il noto gestore che opera nella branca dei provider virtuali, è riuscito dunque a prendere il terreno in questi ultimi anni, ottenendo grandi consensi da parte del pubblico. Tutti coloro che prima reputavano le offerte scarne di contenuti, ad oggi si sono ricreduti valutando le nuove soluzioni proposte sul sito ufficiale.

CoopVoce infatti è migliorata molto proprio nell’offrire i contenuti, i quali prima erano effettivamente troppo pochi per scalfire la dura corazza creata dalla concorrenza. Ora come ora i prezzi risultano estremamente bassi, e l’affidabilità molto alta. Tutti infatti riferiscono di non aver mai trovato brutte sorprese dopo la sottoscrizione di una delle promozioni della linea ChiamaTutti.

CoopVoce propone la nuova ChiamaTutti TOP 20 con tutto incluso e la Easy+

CoopVoce continua a mettere a disposizione degli utenti le migliori soluzioni, come è accaduto proprio questo mese. Negli ultimi giorni è arrivata ufficialmente la nuova ChiamaTutti TOP 20, promo che non lascia nulla al di fuori.

Per soli 9 euro mensili per sempre, gli utenti che la sottoscrivono possono avere minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 20 giga in 4G per navigare sul web. Segue poi l’altra soluzione, ovvero la Easy+ che risulta leggermente inferiore. Al suo interno gli utenti possono trovare 1000 minuti verso tutti i gestori, 300 SMS e 3 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo in questo caso corrisponde a soli 5 euro mensili per sempre.