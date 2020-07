Auto: attenzione a queste vetture, sono le più pericolose del secolo

La strada è una pista da ring, una pista da combattimento. Per questa ragione da sempre ci insegnano a guidare in maniera precauzionale e a non fidarci mai dell’altro quando si è in auto. Le ragioni sono piuttosto ovvie, può bastare un momento di distrazione causata magari dal cambio di stazione radio oppure dal controllo di una strada su Google Maps. Anche più semplicemente, un pensiero per la testa può favorire il commettere errori mentre si è alla guida. Il tutto si complica se la vettura che avete tra le mani è una di quelle che vi elencheremo qui sotto.

Auto: tra le vetture più a rischio incidenti vi è la Ford Mustang

Tra le auto che stiamo per comunicarvi probabilmente potrebbe esserci il vostro modello.

DeLorean DMC-12. Nonostante il design speciale con le portiere ad ala di gabbiano, è pericolosissimo in caso di incidente perché uscirne, con sportello e finestrini troppo piccoli, risulta impossibile.

Ford Mustang. Non c'è molto da dire. Una delle vetture più rischiose.

Hyundai Pony. Automobile realizzata con un materiale di bassa qualità utilizzato per costruire il telaio e il corpo della medesima.

Geely CK. Il veicolo è privo di airbag ed ha una scocca dell'auto tendente a sbriciolarsi con facilità.

Chevy Colorado. Con questa risulta molto facile perdere il controllo dell'auto.

Audi 5000. Secondo alcune stime l'auto sarebbe nata con un sistema difettoso.

Toyota Yaris. Nonostante la sua fama, in caso di incidente, non protegge i passeggeri da una forte collisione.

Chevrolet Corvair. Vettura con motore posteriore pesante e potente che faceva perdere il controllo al conducente.

Ford Bronco II. Il ribaltamento di tale auto è (quasi) assicurato a causa della sospensione difettosa.

Chery A15. Dai crash test risulta che il corpo della vettura, in caso di incidente, si distrugge immediatamente.

Fortunatamente il futuro è rivolto verso il progresso, ora sta a noi guidare con cautela!