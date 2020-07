Android: 4 app e giochi sono oggi gratis solo sul Play Store

Uno dei punti fissi del mondo Android è rappresentato certamente dal tanto osannato Play Store. Sono tante infatti le persone che ritengono questo spazio come il migliore dedicato ai contenuti in giro per il panorama mobile negli ultimi anni.

Non ci sono dubbi su un aspetto: la versatilità da parte del robottino verde. La piattaforma Android infatti proprio grazie al Play Store metti a disposizione dei suoi utenti tantissime opzioni interessanti. È infatti possibile modificare i diversi aspetti del sistema operativo sul proprio smartphone, indipendentemente dalle restrizioni imposte dei brand che producono i dispositivi. Sono cambiate tante cose negli ultimi anni, con Android che è diventato il sistema operativo più utilizzato al mondo superando addirittura Microsoft con il suo Windows. All’interno del Play Store poi ci sono tantissime offerte che di solito non passano in osservate, proprio come durante la giornata di oggi. È infatti possibile scaricare alcuni contenuti a pagamento totalmente gratis.

Android, solo per oggi ci sono le migliori applicazioni a pagamento totalmente gratis sul Play Store

La lista che trovate direttamente qui sotto include al suo interno i migliori contenuti che oggi il Play Store di casa Android propone gratis. Questi torneranno a pagamento a partire dalla giornata di domani, per cui vi conviene affrettarvi per non restare a mani vuote.