Molte delle app più popolari di Google hanno ricevuto un aggiornamento che include la modalità scura, ma l’app Traduttore non fa parte di queste. A febbraio, le cose sembravano procedere nella giusta direzione con l’update 6.5, ma da allora non si è mosso nulla. All’epoca, per alcuni utenti appariva una modalità scura, ma sembrava un work in progress.

Ora, finalmente, sembra che il team di sviluppo dietro l’app stia per aggiungere una nuova modalità scura. Tuttavia, la novità sarà ancora una volta limitata a pochi utenti. La nuova modalità scura è molto più bilanciata rispetto a quella che abbiamo notato a febbraio e non ha gli stessi toni blu aspri o caratteri illeggibili.

Google Traduttore si aggiorna e sembra sia arrivata la modalità scura

La precedente iterazione in modalità scura era piuttosto diversa e meno omogenea. Aveva una schermata grigia che comprendeva le caselle per il testo e traduzione. I colori blu erano dappertutto, dalla barra del titolo alle frecce per la lingua. C’era inoltre una densa scheda blu per i risultati della traduzione e, secondo alcuni utenti, la combinazione di colori non era adatta.

La modalità dark di Google Traduttore è stata lanciata ufficialmente su iOS a febbraio, ma non è ancora arrivata a tutti su Android. Anche adesso, con questo test lato server più recente, è attivo solo per pochi utenti. Puoi prendere l’ultima versione da APK Mirror se vuoi provarla. Tuttavia, Google è sulla buona strada con la sua ultima iterazione, quindi speriamo che presto lo distribuisca a più utenti.