Vodafone è inarrestabile, una recente offerta lanciata sul mercato italiano riserva grandissime e graditissime sorprese ai consumatori che effettivamente potranno richiederla sul proprio numero di telefono. In arrivo infatti un esborso effettivo di soli 7 euro al mese per godere di 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G.

Tutti coloro che la vorranno attivare devono sapere che ad oggi è distribuita quasi esclusivamente in versione operator attack, ciò sta a significare che l’accesso è riservato esclusivamente per gli utenti che si ritrovano in condizione d’uscita da un operatore virtuale o da Iliad, con annessa richiesta obbligatoria di portabilità del numero originario. Il costo iniziale da sostenere non risulta comunque essere particolarmente elevato, parliamo a tutti gli effetti di “soli” 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, con alcune possibilità di vedersi scontare interamente il suddetto ammontare.

Passa a Vodafone: la promozione è invitante

La passa a Vodafone, chiamata Special 50 Digital Edition, nasconde al proprio interno un bundle davvero invidiabile, poiché comunque l’utente si ritrova a poter accedere a 50 giga di internet alla massima velocità disponibile, a SMS e minuti illimitati da utilizzare verso chiunque, tutto a soli 7 euro al mese a tempo indeterminato.

Il pagamento del canone è previsto direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, senza vincoli contrattuali di durata. In altre parole l’utente potrà decidere di abbandonare Vodafone quando e come vorrà, senza rischiare di dover pagare penali di alcun tipo. La richiesta di attivazione deve essere presentata solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio, salvo contatto diretto da parte dell’azienda stessa.