Selpic ha annunciato il lancio di Selpic P1, la più piccola stampante portatile a getto d’inchiostro al mondo, adesso disponibile su Indiegogo. Questo dispositivo portatile è compatto, leggero e semplice da usare, che consente di eseguire stampe veloci e di alta qualità su varie superfici, sempre e ovunque. Cambia totalmente il modo in cui pensiamo alla stampa.

Selpic P1, cosa rende questa stampante portatile così speciale?

Selpic P1 è una stampante a getto d’inchiostro wireless in grado di stampare testo, loghi, meme, codici QR, codici a barre, ecc, su un’ampia varietà di superfici tra cui carta, tessuto, pelle, legno, anche su quelle curve o irregolari, in modo semplice.

Con un peso di soli 92 g ed un design simile a quello di una penna, Selpic P1 è la stampante più piccola e leggera di sempre nel settore della stampa a getto d’inchiostro. Questa stampante portatile compatta può essere facilmente trasportata in tasche, borse e valigette per una stampa senza preoccupazioni in viaggio. Questa piccola ma potente stampante è dotata di molte straordinarie funzionalità. Supporta la stampa in orizzontale, verticale. Inoltre, è possibile modificare facilmente la direzione di stampa da sinistra a destra o da destra a sinistra.

Questa stampante è abbastanza facile da usare, puoi rendere vive tutte le tue idee in soli 3 passaggi, senza bisogno di competenze speciali. Inoltre, questa stampante offre 8 colori tra cui scegliere, in grado di soddisfare le diverse esigenze di stampa personalizzate. Puoi ottenere effetti sorprendenti su superfici scure o chiare.

Ancora più importante, la stampante e la cartuccia sono realizzate in lega di alluminio e plastica riciclata, il che non è dannoso per l’ecosistema o l’ambiente. Utilizza un software avanzato, adotta un design semplice ed un un packaging molto compatto e leggero. Questo dispositivo rivoluzionario è ora disponibile su Indiegogo con offerte speciali e sconti per i primi utenti. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.