L’offerta assolutamente in grado di stupire ogni singolo utente arriva direttamente da Vodafone, stiamo parlando dell’ormai solita 50 Digital Edition, una splendida soluzione che prevede la possibilità di richiedere l’attivazione di 50 giga al mese ad un prezzo più che accettabile.

La suddetta nasce a tutti gli effetti come una vera e propria passa a Vodafone, il consumatore si ritrova a poterla richiedere esclusivamente se in possesso di determinati requisiti, quali sono infatti la provenienza da Iliad o da un operatore telefonico virtuale. La portabilità, come sempre accade in situazioni di questo tipo, è da ritenersi assolutamente obbligatoria, con acquisto della SIM ricaricabile al prezzo di 10 euro complessivi.

Passa a Vodafone: la promozione è incredibile

Ciò che rende la promozione davvero incredibile è comunque il bundle di contenuti, infatti, all’interno della Vodafone Special 50 Digital Edition è possibile trovare 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, passando anche per minuti illimitati da poter utilizzare a piacimento verso tutti, per concludere con SMS senza limiti da inviare ad ogni numero in Italia.

Tutto questo dietro il pagamento di un bundle davvero di tutto rispetto, soli 7 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile acquistata nel momento in cui è stata effettivamente richiesta la portabilità del numero originario.

Al momento in cui vi scriviamo è disponibile anche una versione SMS attack o winback tramite call center, in questo caso l’attivazione sarà esclusivamente possibile tramite invito diretto da parte dell’operatore telefonico. In caso contrario potrà essere richiesta solamente nei punti vendita sparsi per il territorio italiano.