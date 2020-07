WhatsApp: il messaggio parla di ritorno a pagamento a fine mese

Il tempo insegna a tutti quali sono le cose che realmente valgono e quelle che bisogna lasciare da parte. Di certo, per quanto concerne il mondo del web, WhatsApp risulta l’applicazione migliore nonché l’idea più sensata degli ultimi anni in ambito messaggistica.

Parliamo infatti di un colosso che è stato in grado di far vedere grandissime cose, fin dal primo momento quando nessuno aveva intrapreso quella strada. I messaggi gratuiti sono stati fin dall’inizio una manna dal cielo per gli utenti, i quali hanno così potuto accantonare gli SMS. Ora come ora sono tante le novità che arricchiscono questa piattaforma, la quale può infatti basarsi su altre funzionalità di altissimo livello. C’è stata un’altra fila molto lunga, la quale ha visto WhatsApp passare dall’essere a pagamento fino ad diventare totalmente gratis. Gli utenti, proprio per quanto riguarda questo aspetto, sarebbero in fermento in questi giorni a causa di un messaggio.

WhatsApp, il ritorno a pagamento è stato annunciato da un messaggio che non è per nulla veritiero

Gli ultimi giorni hanno visto WhatsApp finire nell’occhio del ciclone stando anche a tutte le segnalazioni inviate. Molti utenti hanno ricevuto all’interno della propria chat un messaggio che parlerebbe di un ritorno a pagamento improvviso.

Ovviamente c’è da chiarire che WhatsApp non ritornerà mai a pagamento, visto che andrebbe contro tutti i principi che ha sviluppato e pubblicizzato durante gli anni. In secondo luogo possiamo certamente asserire che si tratta di un messaggio che l’intenzione di scrivi tare la nota applicazione. Ne sapremo di certo di più durante i prossimi giorni.