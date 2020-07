PhotoRoom è un’applicazione molto utile per chi desidera realizzare foto-profilo professionali o contenuti originali per i Social. Questa piattaforma, purtroppo disponibile esclusivamente per iPhone ed iPad compatibili, permette di rimuovere lo sfondo di un’immagine e ritagliare il solo oggetto in primo piano, che può poi essere spostato, ridimensionato e modificato a proprio piacimento. E lo fa in automatico, garantendo sempre una buona qualità del risultato, cercando di scontornare il tutto alla perfezione, ma pur sempre velocemente con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale.

PhotoRoom, l’app che rimuove automaticamente lo sfondo dalle tue foto

Con PhotoRoom ci si può davvero sbizzarrire. Si può sia essere originali e divertenti che molto professionali. Che si tratti di un proprio selfie, di un accessorio o di uno scatto di un/a modello/a, quest’applicazione permette di ritagliare il soggetto dell’immagine e di utilizzarlo per comporre un’altra immagine. E’ possibile, per esempio, creare immagini prodotto per il proprio e-commerce, o comunque delle grafiche sbizzarrine per i Social e per promuovere se stessi.

Ogni elemento dell’immagine può poi essere modificato. Non solo il soggetto in primo piano, ma anche l’eventuale sfondo dell’immagine, andando a creare un simpatico effetto contrasto. E’ possibile applicare un contorno alla figura in primo piano, delle ombre che conferiscono un effetto tridimensionale, o ancora modificare lo sfondo applicando un effetto sfocato, animato o scegliendo dei più tradizionali pattern o colori. Insomma, con un po’ di fantasia si possono ottenere dei risultati davvero molto soddisfacenti.

Se ti abbiamo incuriosito, ti consigliamo di scaricare PhotoRoom. L’app è disponibile gratuitamente su App Store, ma c’è la possibilità di passare ad un piano a pagamento per sbloccare tutte le funzionalità del servizio.